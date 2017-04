Lo que quieren es dinero, señala Andrade ante demanda de “diputados independientes”

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Luego de que cinco diputados locales demandaron por supuesto “daño moral” al coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el Congreso del Estado Manuel Andrade Díaz, este aseguró que no le iba a entrar a discutir este tema.

Los legisladores locales Patricia Hernández Calderón, Zoila Margarita Isidro Pérez, Leticia Palacios Calderón, así como Juan Pablo de la Fuente Utrilla y José Atila Morales Ruíz, acusan una campaña de desprestigio en su contra, orquestada por el priísta.

“Lo único que queremos es respeto”, dijo de la Fuente Utrilla, en tanto que Isidro Pérez reconoció que la demanda les está costando más de 150 mil pesos en honorarios para el abogado.

Pero Andrade Díaz sostuvo que lo acusan de que por su culpa no pueden dormir ni comer, pero que serán sus abogados quienes respondan la demanda y señaló que quizás lo que quieran los parlamentarios sea dinero.

El también ex gobernador del estado sostuvo que no cambiará su forma de actuar, ni dejará de hacer señalamientos. Aseguró que ese tipo de demandas no proceden, por lo que no está preocupado.