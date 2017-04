Contenderá Mónica Álvarez contra Varela, candidato de línea del CCET

LUIS M. SÁNCHEZ.- Este lunes inició el proceso electoral interno para la renovación del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) con la inscripción de los dos contendientes: Mónica Álvarez Toledo y Gabriel Oropeza Varela.

Ambos aspirantes a suceder a Agustín Rodríguez López se inscribieron, en horarios diferentes, ante el Comité Electoral presidido por el presidente del Consejo Consultivo del CCET, Juan Antonio Torres Báez, quien recibió la documentación.

Torres Báez aseguró que el Comité Electoral garantiza igualdad de condiciones para ambos contendientes.

El objetivo, afirmó, es “fortalecer” la unidad del CCET.

Y es que la inscripción de Álvarez Toledo y Oropeza Varela se da en medio de un “proceso ríspido” para la sucesión de la dirigencia del “máximo organismo de la iniciativa privada” de la entidad.

Apenas la semana pasada uno de los contendientes, Héctor Dagdug Rangel, declinó a participar en el proceso interno ya que –afirmó– fue invitado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel central a participar como consejero nacional.

Dagdug Rangel había impugnado el proceso acusando favoritismo a favor de Gabriel Oropeza.

Además, otros dos aspirantes, Irene Taracena Robles, ex dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Villahermosa, y César Narváez Bautista, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), acordaron declinar a favor de Mónica Alvarez Toledo, ex dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).