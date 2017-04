Detenida inversión en gasolineras por falta de reglas claras

LUIS M. SÁNCHEZ.- Debido a la falta de “reglas claras” por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la apertura del sector energético y a los altos cobros de impuestos a los combustibles, empresarios gasolineros en Tabasco tienen detenidos por lo menos 7 proyectos de inversión por 160 millones, lo que ha impedido la creación de mil empleos directos.

Ricardo Calderón Larios, presidente de la Unión de Gasolineros de Tabasco, Norte de Chiapas y Poniente de Campeche, especificó que el Grupo G500 –que agrupa a 100 de las 220 gasolinerías que existen en la región sureste– tiene en “stan by” o a la espera 7 proyectos con la compañía suiza Glencore –que construye una terminal de abastecimiento en el puerto de Dos Bocas, Paraíso– para abrir estaciones de combustible y remodelar, cambiar imagen e incluir otros servicios en las que ya están operando, así como comprar ductos para el traslado de combustible.

Esos proyectos, calculó, representan inversiones, por el momento detenidas, por 160 millones de pesos.

Adicionalmente, subrayó, al no haber esa inversión, también se ha frenado la creación de por lo menos mil empleos directos.

“Están en stand by hasta que no veamos exactamente la liberación con Pemex y que nos suelte todo, porque no quiere soltar nada”, declaró.

“Por eso muchas gasolineras están un poco deterioradas, porque estamos esperando que nos diga el gobierno federal: Ya, pueden entrar nuevas empresas y pongan su imagen a como les convenga o la hayan diseñado”, expuso.

Reiteró que esas inversiones están detenidas ante la incertidumbre que priva en el suministro e importación de combustibles, además de que el transporte, las terminales de abastecimiento y las marcas de gasolinas están limitados por Petróleos Mexicanos, y sobre todo que todavía no hay “reglas claras para todos los jugadores”.

“Todavía no nos han explicado exactamente cuáles son las reglas claras para todos los jugadores que vamos a entrar en esta nueva reforma”, justificó.

Asimismo, remarcó, los empresarios del ramo continúan enfrentando el problema de excesos en los cobros de altos impuestos: 48 por ciento en gasolinas prémium y magna, y 52 por ciento en diesel.

Esos altos impuestos, explicó, inhiben la inversión de los empresarios extranjeros y locales ya que los márgenes de ganancia y/o utilidad son mínimos o no redituables.

Además, estableció, la variación diaria de los precios de las gasolinas ha provocado que las ventas hayan disminuido, en promedio, 40 por ciento.

“Nos está pegando en las ventas; tenemos muchos pagos de impuestos, eso inhibe al sector gasolinero y sobre todo trae contrariedades para toda la población”, sostuvo.

El temor es mayor, abundó, porque a finales de año serán liberados completamente los precios de los combustibles en la entidad.