Necesaria la rotación de custodios en el CRESET para evitar corrupción

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Tras darse a conocer que en las revisiones al CRESET se han encontrado desde armas blancas hasta discos piratas, el diputado local del PRI, César Rojas Rabelo, señaló que para nadie es un secreto que todo lo ilegal que se decomisa en las cárceles “entra por las puertas” que vigilan los propios elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

En ese sentido, el legislador del PRI propuso que las actividades y permanencia de los guardias y custodios de los centros de internamiento sean rotativos, de esta manera se podría evitar que caigan en actos de corrupción y sean ellos quienes propicien el ingreso de productos fuera de la ley, como drogas o armas de cualquier tipo.

De manera reciente el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso Local, Guillermo Torres López propuso que haya videovigilancia en los centros penitenciarios, propuesta a la que se sumó Rojas Rabelo, pero insistió en que el problema de fondo radica en los encargados de mantener el orden en esos lugares.

“Es evidente que todo eso se trafica ahí adentro, eso entra por las puertas, no por túneles ni pasadizos secretos. Hay que revisar eso, que los guardias tengan ciclos, que no estén siempre en las mismas actividades para que no se alimente la corrupción”, explicó.