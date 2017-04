Acusa delegado del PRI negativa de Valdivia de entregar la dirigencia estatal

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Aún cuando el Comité Ejecutivo Nacional le pidió su renuncia, Miguel Ángel Valdivia de Dios se niega a dimitir, enfrascándose en una guerra de dimes y diretes con el delegado político nacional priísta, Jorge Salomón Azar García, quien le ha solicitado dejar el cargo, exhibiendo sus diferencias por la renovación de la dirigencia estatal.

Valdivia de Dios dijo estar dispuesto a renunciar pero hasta después que haya concluido el proceso de renovación y sin arriesgar la gobernabilidad del partido.

Sin embargo, puntualizó que es una “verdad a medias”, lo que señala el delegado en el sentido de que acordó con el partido a nivel nacional su renuncia y la de los demás integrantes del Comité Directivo Estatal.

Además de que resulta inviable políticamente hablando porque podría judicializarse el proceso de elección del nuevo presidente dado que los derechos políticos de los funcionarios partidistas están vigentes, de tal manera que con uno solo que se inconforme se trabará la renovación.

“Si es por la designación de un presidente sustituto, yo tengo que lanzar la convocatoria y renunciar, pero todo en su momento, eso es lo que vamos a acordar, la ruta que vamos a seguir y ahí se determinará en qué momento la debo presentar, por mi parte habrá toda la disposición”, expuso.

El ex diputado local acusó a Jorge Salomón Azar de atacarlo a través de los medios de información y las redes sociales, no obstante ha sido tolerante en el ánimo de conservar la armonía en el partido, de hecho presentó pruebas en el CEN de las agresiones de las que ha sido objeto de parte del ex gobernador de Campeche.

“He sido tolerante, pero el señor está poniendo en entredicho mi persona y eso no lo voy a permitir porque ya se pasó de la raya, ya abusó de la tolerancia que he mostrado en todo este proceso”, apuntó.

Por su parte el delegado del Comité Ejecutivo Nacional insistió que la indicación de la dirigencia nacional es que tanto Miguel Ángel Valdivia como el resto del CDE presente su renuncia y la hagan efectiva el lunes, aunque éste se niega argumentando que no tiene la autoridad moral para pedir la dimisión de sus compañeros.

Azar García, llamó mentiroso al líder priísta en la entidad y lo invitó a aclarar que en ningún momento ha dicho que renuncian o serán renunciados los integrantes del comité estatal.

Asimismo, indicó que vino a Tabasco a hacer un trabajo político profesional al tiempo que dejó abierta su disposición para el trabajo partidista en Tabasco.

Tras una serie de señalamientos, ambos acordaron sentarse a dialogar para tratar este asunto el próximo martes 4 de abril a las 10:00 horas en la sede del Comité Directivo Estatal con la intención de generar los acuerdos para que sea la propia dirigencia nacional la que determine los tiempos para llevar a cabo la renovación en el PRI estatal.