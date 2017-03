Playas y ríos limpios y libres de contaminación, afirma Arroyo Yabur

YAZMÍN RUIZ.- Playas y ríos de Tabasco están sin grados de contaminación fueras de la norma, por lo que son seguras para que los visitantes puedan bañarse en ellas en esta temporada vacacional que se avecina, señaló el titular de la Secretaría de Salud, Rafael Arroyo Yabur.

En entrevista, recomendó no exponerse al sol directamente, tomar mucha agua para evitar los golpes de calor, que hasta el momento se han reportado dos casos en menores, que estaban en actividades escolares.

“Vamos a estar a 41 grados, por eso lo primero es evitar la deshidratación, estar vigilando a los menores, si van a la playa usen bloqueadores solares de 70 hacia arriba, tomar hasta tres litros de agua”, expuso.

Indicó que todavía no han dado ninguna recomendación a la Secretaria de Educación para modificar los horarios de actividades.

Recordó que el próximo lunes se reunirán con la Policía Estatal de Caminos (PEC), la reunión para poner en marcha el operativo de Educación Vial y entre ellos están los operativos que se realizaran de manera conjunta para los alcoholímetros.

Además por medio de la Cofepris se tiene el operativo especial para la verificación de alimentos de mariscos, que se deben de comer cocidos, y quienes los preparan deben de contar con cubre bocas.

Además se tiene el operativo de verificación de hieleras y purificadoras de agua, a través del cual se han cerrado cinco por no contar con los permisos y el agua que utilizan no es potable como lo establece la norma, además de que sus garrafones no son los óptimos.

“Hemos llegado a cancelar hasta cinco, que no han tenido la normatividad adecuada”, destacó.

Expuso que estas empresas “patito” se han cerrado en los municipios de Centro, Huimanguillo, Cárdenas, Macuspana y Paraíso.

Indicó que van a continuar con este operativo de manera permanente y si estas empresas cumplen con los requisitos podrán volver a abrir, pues su intención no es cerrar las empresas.