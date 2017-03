Hechos violentos reflejan el mal de gobierno de Núñez: Lazo

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Después de darse a conocer el robo de documentos y dinero que se registró la madrugada de este jueves en las oficinas de finanzas de la UJAT, así como el reciente asalto en las instalaciones de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), el diputado local del PRI Jorge Lazo Zentella consideró que estos sucesos son el reflejo de que las autoridades locales han sido rebasadas por el problema de inseguridad.

“Simple y sencillamente no hay resultados. El gobierno del Estado comparte estrategias con la federación y el municipio, pero eso no es razón para que ahora quiera evadir su responsabilidad de darle seguridad a los ciudadanos. Pero bueno, no puede ni con sus propias instalaciones”, acusó.

Dijo que los elementos de la Gendarmería cumplen con apoyar, sin embargo, el gobierno del estado tiene la obligación de garantizar seguridad a la población y están quedando a deber.

Por último comentó que se tiene programada la visita del Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong a la entidad para evaluar el trabajo de la Gendarmería, sin embargo, aún no se confirma la fecha.