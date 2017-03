Protesta alcaldesa de Jonuta ante decisiones de la FGE a favor de delincuentes

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Los delincuentes “más tardan en poner un pie un en la Fiscalía (General del Estado) que en ser soltados”, aseveró en una carta difundida en redes sociales la presidenta municipal de Jonuta, Ana Lilia Díaz Zubieta, quien dijo que ha sido testigo del apresamiento de toda clase de malhechores que son dejados en libertad por las autoridades, escudados en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“De que carajos se trata, y disculpen la expresión, pero estoy muy molesta y hasta me siento impotente por lo que ha ocurrido, hemos detenido a “presuntos” ladrones de casa habitación, “presuntos” extorsionadores, en plena flagrancia o sea, cometiendo el delito, “presuntos” secuestradores con armas, “presuntos” roba coches, y un sinnúmero de detenciones más que hemos hecho y en la mayoría de los casos pasa lo mismo, los dejan en libertad” denunció.

Incluso adelantó que solicitará una reunión formal con el gobernador Arturo Núñez Jiménez para que sea este quien revise el actuar de la FGE que encabeza Fernando Valenzuela Pernas.

“¿A quién protege el famoso nuevo sistema de justicia penal?” inquirió para luego agregar: “porque a los ciudadanos tal parece que no. Los esfuerzos de nuestro gobierno municipal por contratar más elementos, cámaras de seguridad, instalar retenes, equipo nuevo, entre otras cosas, se ven limitados ante esta situación”. Aseveró que la ineficacia mostrada por las autoridades es la razón por la que la gente ya no cree en las instituciones encargadas de impartir la justicia y se ven orilladas a hacer justicia por su propia mano.

“Hay muchos que me han criticado por la situación que se está presentando, y claro, la autoridad municipal pareciera la responsable, pero en estos casos no es así; por eso quise aclarar lo que está pasando y que me indigna al igual que a ustedes” puntualizó.

OFRECE GRT REUNIÓN “PRIVADA” CON ALCALDESA

Y aunque Díaz Zubieta fue clara al señalar que solicitaría un encuentro con el gobernador Núñez Jiménez, el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres indicó que la atenderá de manera privada y posteriormente se reunirá con otros presidentes municipales. “Creo que es importante que la población sepa, que en la aplicación del NSJP, hemos pasado por una etapa de transición. Esto ha motivado que se organice una reunión con los presidentes municipales, invitar al Poder Judicial, y al Fiscal y a sus colaboradores, para que revisemos el tema” acotó.

Por su parte la FGE informó mediante boletín de prensa que inició una “auditoría” en el Centro de Procuración de Justicia de Jonuta para determinar el actuar de ministeriales y ministerio público.