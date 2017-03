Presionará F. Madrazo para que ex alcaldes devuelvan lo que se llevaron

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Federico Madrazo Rojas, externó que el Poder Legislativo no permitirá impunidad en las cuentas públicas municipales, por lo que anunció que se reunirá con el titular del Órgano Superior de Fiscalización en el Estado (OSFE) para dar inicio a los procedimientos resarcitorios correspondientes.

Recordó que en 2015 se observaron más de mil quinientos millones de pesos en los municipios y hasta el momento no hay avance en las investigaciones, por lo que destacó que no se puede permitir que la “lentitud” que se ha demostrado de parte del ente fiscalizador con cuentas públicas pasadas no se repita en este año.

Añadió que hay plazos que se deben de cumplir para iniciar los procedimientos o sanciones contra quienes resulten responsables, por lo que insistió en que pedirá una revisión a fondo,pues no debe tolerarse la impunidad.

Por otro lado, a más de tres meses y medio desde que el dictamen de la cuenta pública de Huimanguillo 2015, le fue devuelto a la tercera Comisión Inspectora de Hacienda, todavía nada se sabe acerca de si ya fue discutido y si su sentido será aprobatario o no.

Así lo dio a conocer el propio Madrazo Rojas, quien indicó que buscará una reunión con los integrantes de esa comisión a tiempo que detalló que su fracción, la del PVEM, se mantiene firme en señalar que ante todas las irregularidades presentadas en ese municipio es necesario que la cuenta se repruebe.

Abundó también que ya instruyó a la Secretaría Ejecutiva del Congreso Local para que informe cuáles otros dictámenes e iniciativas se encuentran “congelados”.