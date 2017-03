El Programa de Reactivación, un “fracaso”, considera presidente del CCE de Tabasco

LUIS M. SÁNCHEZ.- A casi un año de su anuncio, el programa de reactivación económica que el gobierno federal aplica en Tabasco es un completo fracaso, como lo demuestran las altas tasas de desempleo que han mantenido a la entidad en los primeros lugares a nivel nacional, indicó Agustín Rodríguez López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET).

Se requieren, puntualizó, acciones precisas en materia de inversión en lo que la actividad petrolera retoma su dinamismo.

Consideró que las autoridades federales, pero también las estatales, deben evaluar constantemente los esquemas que aplican para poder saber cuáles son las fallas.

“Se tiene que seguir trabajando, pero con metas claras y con una medición muy clara, porque si no tienes claro cuáles van a ser tus números iniciales y no te vas monitoreando, no vas a saber si estás avanzando”, externó.

— A un año del anuncio del programa de reactivación económica y de que también ya se otorgaron algunos créditos, ¿cuál es a evaluación que tiene el CCET?

— Realmente en materia económica fue un fracaso; no podemos denominarlo de otra manera…

Desafortunadamente, lamentó, los recursos económicos comprometidos por el gobierno federal no han llegado a tiempo, además de que el esquema del programa de créditos, operado por Nacional Financiera (Nafin), ha sido muy lento.

Reconoció que sí hubo “uno que otro” programa que funcionó, como el de edificación y/o remodelación de escuelas que benefició a las empresas constructoras tabasqueñas.

Sin embargo, sostuvo, “de ahí en fuera” los incentivos comprometidos por la administración del presidente Enrique Peña Nieto desafortunadamente no fueron los deseados.

Confió en que “se reactive la reactivación económica” y realmente funcione porque a la fecha no ha sido así.

“No vemos por dónde pueda haber mayor inyección en materia de recursos, y sobre todo también, que los recursos lleguen a tiempo”, puntualizó.