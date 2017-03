Avizora delegado del PRI alianza PRD-PVEM en el 2018

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Tras calificar como “aberrante” la forma en que cambió de presidente el Congreso local, el delegado político del CEN del PRI en Tabasco, Jorge Salomón Azar García aseveró que la alianza entre PVEM y PRD, que llevó a Federico Madrazo a la JUCOPO, podría sellarse en el proceso electoral de 2018.

Consideró que lo que sucede en el Legislativo es una clara muestra de que el Verde Ecologista se ha convertido en el nuevo aliado del Partido de la Revolución Democrática, y por lo tanto, no sería nada extraño verlos coaligados para las elecciones locales del próximo año.

“Así lo demuestra hoy esa negociación, aunque no sabemos qué es lo que va a ocurrir mañana”, sostuvo al señalar que posiblemente esa alianza vaya más allá de los acuerdos que sostuvieron para dejar en manos de la fracción parlamentaria pevemista la dirección de la JUCOPO.

Fue aberrante –dijo- el no acatar una disposición de una autoridad electoral como lo es la Sala Regional de Xalapa y buscarle una vuelta rara al asunto que no sé si jurídicamente vaya a permitir que se pueda echar abajo en una tercera instancia, eso lo vamos a ver todavía; la telenovela no ha terminado, le faltan capítulos.

Azar García, dijo no saber si afecta o no a su partido el hecho de no tener en su poder la Junta de Coordinación Política, sin embargo es evidente que los que seguramente resultarán mal parados ante la ciudadanía son aquellos institutos políticos que se prestaron a esta situación que mantuvo paralizado al Congreso del Estado más de una semana.