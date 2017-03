Sin resolverse el “problema de fondo” que representa la delincuencia: CCET

LUIS M. SÁNCHEZ.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Agustín Rodríguez López, consideró que la Gendarmería debe tener una presencia en todo el estado, ya que a pesar de que hay una disminución de los delitos comunes, no se ha resuelto el “problema de fondo”.

También, externó, debe haber una mayor capacitación a las policías estatales y municipales y al personal de procuración de justicia, para evitar que los presuntos responsables de delitos queden libres, ya que ha habido casos que no son procesados a pesar de haber sido detenido in fraganti.

Reiteró que sí hay resultados a la baja en los hechos de delincuencia común, pero en el tema de fondo no está solucionado y es donde se deben reforzar las medidas de seguridad, pero no precisó más detalles sobre qué aspectos no han sido resueltos.

El patrullaje de la Gendarmería en las calles de Villahermosa, señaló, sí ha reducido los delitos comunes, como el robo.

Sin embargo, insistió, es necesario que la presencia de ese cuerpo policial sea en todo el estado, aunque aceptó que será difícil debido a que el personal no es suficiente.

“Sabemos que es complejo… tardó mucho en llegar a Tabasco, pero si es de solicitar, yo creo que ya ha de estar solicitado; ahora, esperar a que se dé una solución favorable, sería otro tiempo, otra cosa”, declaró.

“Al menos se han hecho los esfuerzos y esperamos que las condiciones mejoren”, confió.

Además, insistió, se “debe luchar” porque los delincuentes se queden en la cárcel, ya que el nuevo sistema de justicia penal, como todo inicio, es complicado de aplicar, y ha permitido por diversas fallas que los probables responsables de delitos estén libres incluso cuando han sido atrapados en flagrancia.

“Se deben dar las garantías ante la sociedad de que no exista la impunidad”, comentó.

Debe haber, abundó, todavía mayor capacitación en los cuerpos policiales de acuerdo con el nuevo sistema de justicia.