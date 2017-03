Por impugnación del PRI, regresa a Xalapa integración de la JUCOPO

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso Local, Manuel Andrade Díaz, confirmó que presentó un juicio de revisión constitucional ante la Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para reclamar la indebida integración de la bancada del PVEM y la consecuente conformación de la Junta de Coordinación Política.

Aseguró que el tricolor se apegará a la “vía institucional” para pedir que se eche abajo “la simulación” con la que el Congreso Local – a través de la mayoría del PRD- dio cumplimiento a lo mandatado en un primer momento por la Sala Regional.

Señaló que resulta incongruente que los dos legisladores que migraron del sol azteca hacia el Partido Verde sigan actuando como perredistas, e inclusive ni siquiera definan de manera pública si es que piensan afiliarse a su nuevo partido.

“Todo se trató de una componenda entre el PRD y el PVEM para evitar que el PRI asumiera la Jucopo. Fue una violación a la ley para burlar lo que mandató el tribunal. Hay una serie de incongruencias que han venido evidenciándose”, detalló.

Indicó que no dará más detalles de los argumentos que llevó ante el órgano jurisdiccional hasta que este no le entrada de manera formal al recurso.

No obstante lo anterior, Andrade Díaz se negó a señalar si comparte los dichos del dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, quien afirmó que fue por un acuerdo entre Roberto Madrazo Pintado y Arturo Núñez Jiménez que se orquestó la serie de acciones que llevaron al PVEM a asumir la Jucopo en lugar del PRI.

“Yo coincido con Adán en muchas cosas, pero en ese particular no había escuchado la versión. No lo sé, tendría que revisarlo bien y platicarlo con él para ver cómo llegó a eso”, atajó.