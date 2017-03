Profesionistas petroleros desempleados demandaron ingreso a Fujikura

LUIS M. SÁNCHEZ.- La empresa Fujikura cubrió inmediatamente 150 de las 300 plazas laborales que ofreció a obreros tabasqueños para trabajar como ensambladores en su planta de Piedras Negras, Coahuila, informó el director del Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Tabasco, Ricardo Poery Cervantes Utrilla.

Refirió, sin embargo, que fueron recibidas 600 solicitudes de tabasqueños desempleados que serán analizadas para, en su caso, contratar al personal restante.

Explicó que, entre otras causas, la compañía no cubrió al 100 por ciento las plazas laborales ofrecidas debido a que también llegaron a solicitarlas ex trabajadores petroleros con títulos o estudios universitarios cuyos requerimientos salariales eran muy altos.

“Hubo exámenes médicos, antidoping y alguna otra situación; me comentaban que llegaron muchas personas de la industria petrolera, ingenieros, químicos, y valoraban si los consideraban porque el requisito era que tuvieran primaria, leer y escribir, no más allá, máximo tal vez bachillerato, (pero) no profesionistas, y lo dijeron (los representantes de Fujikura) claramente cuando anunciaron (la oferta laboral)”, dijo.

— ¿Por el tema salarial…?

— Por el tema de salarios; sin embargo, ante necesidad la misma empresa informó que está considerando si estas personas pueden ser sumadas.

En ese sentido, reiteró, las demás solicitudes serán analizadas para definir cuántos más podrían ser contratados, independientemente si son ex trabajadores petroleros con títulos o estudios universitarios.

No obstante, previó que en una o dos semanas los 150 tabasqueños contratados serán transportados por la compañía a Piedras Negras bajo la supervisión del SNE-Tabasco.

Cervantes Utrilla aseguró que Fujikura consideró el reclutamiento de personal –realizado los días jueves y viernes de la semana pasada— todo un éxito, por lo que intercambió información con otras empresas de esa entidad y del norte del país para venir a hacer reclutamientos a Tabasco.

“Me informaron el interés por lo menos de alguna otra empresa”, externó.

De acuerdo con información de directivos de Fujikura, los trabajadores contratados tendrán transportación gratuita de Villahermosa a Piedras Negras, Coahuila, donde tiene una de las fábricas, además de que les proporcionará sin costo hospedaje y alimentación por dos semanas.

Luego de ese periodo dará a los trabajadores mil pesos mensuales adicionales a su salario durante tres meses para ayudarlos en el pago de sus rentas, además de transporte permanente de sus casas al centro de trabajo.

Los salarios que pagará van de los mil 100 a los mil 774 pesos semanales, menos impuestos, pero con las prestaciones de ley, así como caja de ahorro.