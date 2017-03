Cruz Roja atendió durante 2016 más de 11 mil urgencias

YAZMÍN RUIZ.- Los accidentes automovilísticos son la principal causa de atenciones que presta la Cruz Roja, así como el traslado de personas con alguna afección cardiaca, expuso el coordinador de la Cruz Roja, Héctor Sandoval Salinas.

Indicó que las atenciones que prestan, en el último año se ha incrementado en un 10 por ciento, por ello se trabaja en la campaña permanente para evitar accidentes automovilísticos, sobre todo donde se les hace conciencia a las personas que no manejen y utilicen el teléfono celular

Expuso que en el 2015 se brindaron 10 mil atenciones, mientras que el año pasado fueron 11 mil emergencias a las que acudieron.

“Los accidentes son la primera causa de atenciones, pero también se presta el servicio a aquellas personas que tiene problemas cardiacos, respiratorios, que requieren del traslado de ambulancias”, explicó.

En este sentido comento que el próximo mes el gobernador Arturo Núñez entregará un carro de rescate, el cual era necesario pues a la semana se llegan a utilizar hasta tres veces.

“Se ayuda a gente que queda atrapada, en la atención de personas”, dijo

Sandoval Salinas expuso que los atropellamientos bajo de los puentes peatonales no son tan frecuentes, sin embargo no deberían de presentarse pues por seguridad las personas deberían de cruzar por arriba, pero lamentablemente no lo hacen.