Largas filas de desempleados buscan contrato con FUJIKURA

LUIS M. SÁNCHEZ.- Ante el alto índice de desocupación laboral en el estado, cientos de desempleados tabasqueños buscan este jueves y viernes una de las 300 plazas para ensambladores que ofrece la empresa Fujikura en su planta en Piedras Negras, Coahuila.

Desde la mañana de este jueves, tabasqueños sin trabajo –principalmente jóvenes— hicieron filas por varias horas para entregar primero sus solicitudes de empleo y documentación al personal Servicio Nacional del Empleo (SNE) de Tabasco, que supervisa el proceso, y posteriormente ser entrevistados por directivos de Fujikura.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado Tabasco registró una Tasa de Desocupación de 7.6 por ciento de su Población Económicamente Activa, equivalente a 77 mil 948 personas.

Precisamente la falta de oportunidades laborales en el estado es el principal motivo por el cual los tabasqueños optaron por hacer sus solicitudes a Fujikura a pesar de que, en caso de ser aceptados, deberán abandonar Tabasco para irse a residir a Piedras Negras.

“Yo tengo como año y medio que salí de la universidad, de administración de empresas, y la verdad es que no he conseguido nada de trabajo por más que he buscado”, comentó Ricardo Ruiz Alvarez, de 24 años.

“Pues si hay que irse a vivir a otro lado, ni modo, con tal de trabajar y ganar algo de dinero”, argumentó por su parte Manuel Jiménez, obrero de 43 años desempleado desde hace 13 meses.

El relativamente bajo salario (máximo mil 774 pesos semanales menos impuestos) tampoco es un impedimento para que los tabasqueños acudan a solicitar el empleo.

“De no estar ganando nada, a tener algo en el bolsillo, mejor algo”, justificó Román Gallegos, quien hasta octubre del año pasado laboró como auxiliar contable en una empresa privada.

Aunque en menor número, también mujeres acudieron solicitar empleo como ensambladoras.

El reclutamiento de personal por parte de Fujikura se realiza en la sede de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Villahermosa, en malecón Carlos A. Madrazo, esquina avenida Gregorio Méndez Magaña, en el centro de Villahermosa.