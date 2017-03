Considera Andrade como “revancha política” que Núñez no lo deje presidir la JUCOPO

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- “Sería muy bajo” que el gobernador Arturo Núñez Jiménez esté detrás de las triquiñuelas de la bancada del sol azteca para evitar cederme la Junta de Coordinación Política, consideró el ex gobernador y ahora diputado local, Manuel Andrade Díaz, coordinador de la bancada del PRI en la actual legislatura.

Dijo que en el caso de que se trate de una “revancha personal”, se dijo dispuesto a renunciar a la presidencia de la junta siempre y cuando ésta le sea entregada a su partido, tal y como se establece en el Reglamento Interno del Poder Legislativo, y así dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala Xalapa.

Dijo que que si la intención es cerrarle el paso a él, entonces que sean claros y él se hace a un lado para que alguien más de su bancada asuma la JUCOPO.

“Si es una cuestión de carácter personal contra mí, la política es muy sencilla, es decirle al PRI, te toca a ti (la JUCOPO), pero no queremos que sea Manuel (Andrade), propongan a otro para que se ocupa de la JUCOPO y no haya problema – ¿Usted dejaría la coordinación? – Claro que sí, porque este es un logro del PRI y no mío” expresó.

Y abordado de nueva cuenta, por la suspensión de la sesión, Andrade Díaz adelantó que sí este viernes no acuden los diputados perredistas y sus aliados, se debe proceder a llamar a los suplentes.