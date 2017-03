Reta Varela a elección abierta a opositores

LUIS M. SÁNCHEZ.- Gabriel Oropeza Varela, quien resultó ganador en la elección anticipada para la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), aseguró que buscará que los otros tres aspirantes se sumen a su proyecto y llegue, así como candidato de unidad.

En entrevista luego de que Irene Taracena Robles, ex presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Villahermosa; César Narváez Bautista, ex dirigente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), y Mónica Alvarez Toledo, ex lideresa de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), desconocieran el acuerdo de elección anticipada, remarcó que no será factor de divisionismo al interior del CCET.

Refirió que dialogará con esos tres aspirantes para definir un acuerdo que mantenga cohesionado a la iniciativa privada de la entidad representada en el CCET.

De no lograrlo, afirmó que está dispuesto a contender con quienes oficialicen su registro para el proceso oficial del relevo de Agustín Rodríguez López al frente del CCET, previsto para el segundo martes de abril.

Respaldo Coparmex

Ricardo Castellanos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró que respalda “hasta el final” las aspiraciones de Héctor Dagdug Rangel, expresidente de este organismo, para contender por la dirigencia del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET).

Afirmó, sin embargo, que acatará la decisión del Consejo Consultivo del CCET erigido como Comité Electoral respecto a la negativa de inscripción de Dagdug Rangel al proceso interno, siempre y cuando se le documenten los causales del impedimento.

Además, reiteró que la decisión de permanecer o no afiliado al CCET, como lo había dicho en declaraciones anteriores, corresponderá tomarla al Consejo Consultivo de la Coparmex.

Y es que otro de los organismos que advirtió que se desafiliaría del CCET ante lo que calificó como un proceso irregular de elección, es la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco.