Dejan de nuevo plantado a MAD. Tiene De la Vega miedo, acusa

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Aunque José Antonio de la Vega Asmitia aseguró que no habría “parálisis legislativa”, su grupo impidió que este miércoles se realizará la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y el único que se presentó fue el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Andrade Díaz.

Los coordinadores del PRD, José Antonio de la Vega Asmitia; PVEM, Federico Madrazo Rojas; Morena, Candelaria Pérez Jiménez; PAN, Solange Soler Lanz; PT, Martín Palacios Calderón y Movimiento Ciudadano, Guillermo Torres, no se presentaron y nadie supo señalar por qué, aunque se rumora que recibieron la orden de no asistir.

El martes se suspendió la sesión en el pleno tras el pase de lista debido a que no hubo quorum, por las 22 inasistencias de diputados del PRD, PAN, PT y Movimiento Ciudadano.

Andrade Díaz acusó que el PRD y sus aliados siguen incurriendo en “tácticas dilatorias” para no entregarle la presidencia de la JUCOPO, luego de una resolución de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), emitida el pasado jueves, que le quita al sol azteca la mayoría absoluta en el Congreso del Estado.

A pesar de que Federico Madrazo no llegó, ni envió a ningún miembro de su fracción, Andrade Díaz confió en que no haya una alianza entre el PVEM y PRD para no entregarle la presidencia de la Jucopo.

Si se confirma la adhesión de dos diputados más al PVEM (lo que se anunciaría este jueves en sesión ordinaria), este partido obtendría 7 miembros, superando por uno al PRI y en automático sería el que recibiría la Jucopo.

En ese sentido, Andrade Díaz dijo que las tácticas dilatorias son un delito, y los diputados del PRD que se vienen prestando a eso se están metiendo en un “broncón”.

Incluso señaló que si De la Vega Asmitia busca por todos los medios que el tricolor no tome el control del poder legislativo, es porque sabe que ha usado recursos del congreso a su favor y no quiere que se revele lo que ha hecho.

Expresó que si los diputados del PRD y aliados no llegan a la sesión del jueves ni a la siguiente se llamará a sus suplentes.