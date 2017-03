Consuman imposición de Varela como nuevo presidente del CCET; ganó la línea

LUIS M. SÁNCHEZ.- A pesar de que tenían un acuerdo previo, tres de los cuatro aspirantes a presidir el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET) desconocieron la elección anticipada realizada este 15 de marzo y anunciaron que consensarán una candidatura de unidad para contender contra el cuarto candidato: Gabriel Oropeza Varela.

Los candidatos Irene Taracena Robles, ex presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Villahermosa; César Narváez Bautista, ex dirigente de la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), y Mónica Álvarez Toledo, ex lideresa de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), abandonaron la asamblea extraordinaria donde se realizaba el proceso interno para elegir al sucesor de Agustín Rodríguez López al frente del CCET, en exigencia de que la elección se realice apegada a estatutos internos.

En entrevista a su salida, declararon que entre los tres consensarán una candidatura de unidad y así definir quién competiría en la elección formal prevista para el próximo 11 de abril por la presidencia de organismo cúpula de la iniciativa privada de la entidad.

Según fuentes consultadas, la candidatura de unidad de estos tres aspirantes sería en torno a Mónica Alvarez Toledo.

Irene Taracena reveló que los tres acordaron no participar en la elección anticipada y formalizar, mejor, una candidatura de unidad para contender en los comicios oficiales el 11 de abril contra Gabriel Oropeza, ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Previamente, Ricardo Castellanos Martínez de Castro, dirigente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), abandonó la asamblea y se abstuvo de participar, y en consecuencia votar, en la elección anticipada.

La dirigente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHyMT), Beatriz Milland Pérez, también abandonó la asamblea y tampoco emitió su voto.

Pocos minutos después la dirigente de la AMPI, Verónica Juárez Léon, también abandonó la sala de junta del CCET donde se realizaba la asamblea, así como el delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Sixto Hernández Zubieta, quienes tampoco sufragaron.

Los dirigentes empresariales que permanecieron en las asamblea y sí votaron en la elección interna o “anticipada” fueron los de las cámaras nacionales de las Artes Gráficas (Canagraf); de Autotransporte de Carga (Canacar); de Comercio (Canaco) de Villahermosa, de Comercio (Canaco) de Cárdenas; Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Además, las asociaciones mexicanas de Agencias de Viajes (AMAV), de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac) y Unión Ganadera Regional de Tabasco, y del Colegio de Arquitectos Tabasqueños (CAT).

La única cámara que no acudió a la asamblea, de los 15 organismos que lo integran, fue la de Promoción y Desarrollo de la Vivienda (Canadevi).