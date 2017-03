Trabajadores de vectores, dos meses sin cobrar y sin apoyo sindical

YAZMÍN RUIZ.- Por lo menos dos meses se les adeuda a los trabajadores de Vectores, reconoció el secretario general del Sindicato Independiente de Salud, Benito López Sánchez, quién les negó el apoyo por ser trabajadores de contrato y no ser afiliados al organismo que dirige.

Abundó que ellos si van a tener oportunidad de mantenerse en sus puestos, siempre y cuando estén trabajando, pues fue lo que ha señalado el titular de Salud, pese a que hay recortes y retrasos porque ese dinero lo mandan de la federación.

Indicó que quienes no están afiliados al sindicato no se les puede apoyar, sin embargo hay cerca de 630 que se sumaron al sindicato para la formalización que no ha salido, pero se estima que sea en abril la formalización del 2016.

Recordó que ya salieron las formalizaciones del 2015, que se les está dando la oportunidad de basificarse a cerca de 2 mil trabajadores.

Aseguró que esto no es que se incremente más la burocracia, pues son trabajadores que se les estaba pagando por años, sin base y ahora ya contaran con su lugar de manera firme.

“Ahorita lo que nosotros logramos es que les mandaban el nombramiento a nivel nacional, donde ellos están definitivamente de base, ya los tienen los que se formalizaron en el 2014 y 2015, administrativos, médicos, paramédicos de todas las áreas”, expuso.

López Sánchez indicó que son los 630 trabajadores del 2016 los que quedan pendientes y esperan que este año se pueda lograr.