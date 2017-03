Tribunal Federal Electoral confirmaría fallo de Sala Xalapa: Martín Cázares

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Tras señalar que el PRD no puede impugnar el resolutivo de Xalapa por no haber acudido desde el principio como tercer interesado, el representante electoral del PVEM, Martín Darío Cázares Vázquez, consideró que el fallo que ordena a ese partido entregar la JUCOPO se confirmará en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

“Incluso el propio Tribunal ayer dijo que José Antonio de la Vega Asmitia no tiene interés jurídico, por lo tanto, si el PRD no acudió en su momento como tercer interesado, por ser de estricto derecho no podría participar”, expuso al tiempo de resaltar que habría que ver si por ser diputado tuviera el derecho de hacerlo.

Este fallo –dijo- se va a confirmar en la Sala Superior, incluso hubo un fallo de esta instancia respecto de la competencia del asunto, donde se pronunció en el sentido de que la Sala Regional era la competente para conocer y resolver este caso y volvemos a ser punta de lanza en la materia porque no hay precedente en algún otro estado de la república.

Por lo que queda claro que se cae uno de los argumentos principales del PRD que es el derecho parlamentario y no una cuestión electoral, de forma tal que la máxima autoridad en materia electoral reconoce la facultad y obligación de resolver de la sala de Xalapa.

“Pueden acudir a la sala superior para promover un recurso de reconsideración sin embargo es muy difícil que prospere un asunto de esta naturaleza, primero porque tiene que haber violaciones a principios constitucionales ilegales”, añadió

Aunque podrían entrarle por el tema de violación de derechos humanos pero como ya se pronunció la sala, el derecho de libre asociación está acotado a que se puedan cumplir ciertos requisitos y formalidades y otra cuestión es que quepas en las fracciones parlamentarias