Molesta a Mena amenazas de ruptura en el CCET

LUIS M. SÁNCHEZ.- El integrante del Consejo Consultivo del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Samuel Mena Staddelman, exhortó a los aspirantes a dirigir el organismo cúpula de la iniciativa privada de la entidad a “trabajar unidos”, y lamentó que, a pesar de haber un acuerdo previo, ahora quienes saben que no les favorecerá el voto, amenacen con desafiliarse.

Mena Staddelman, también ex presidentes del CCET, indicó que los cinco aspirantes a la dirigencia de ese organismo y/o sus representantes gremiales, acordaron realizar la “elección anticipada” el próximo 15 de marzo para que cada uno presentara sus respectivas propuestas de trabajo y se eligiera a un ganador quien llegaría como candidato único y de unidad al proceso formal el 11 de abril próximo.

En ese sentido, consideró que no es válido que ahora que la pre elección o elección anticipada está cerca y con el cabildeo entre los 15 socios del organismo patronal que indican entre ellos mismos posibles tendencias de voto, los tres candidatos exijan no llevar a cabo ese ejercicio.

“Se hizo un acuerdo en el cual todos estuvieron de acuerdo con esa pre elección para llegar con un candidato de unidad, lo que es válido (…), lo que no se vale, es que si todos firmaron y todos estuvieron de acuerdo, y si hoy no les favorece una tendencia, ahora quieran empezar a jugar con que ‘me voy, me salgo o no se vale el proceso’”, puntualizó.

“Todos los aspirantes, remarcó, deben cumplir su palabra y se empeñó en su momento”, añadió.

Y es que, insistió, debido a los problemas económicos que tiene el estado, no es momento o tiempo de confrontación entre la iniciativa privada, sino de agruparse.

“Tabasco no está para que nos estemos peleando los partidos políticos, o las cámaras empresariales y empresarios, creo que es momento de unidad, de unirse todos en pro del estado”, argumentó.

Y es que esta semana le fue negada la inscripción al proceso interno a Héctor Dagdug Rangel, ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), argumentando que no cumplía con el mínimo de 60 por ciento de las asistencias a las asambleas.

Dagdug Rangel acusó al actual dirigente del CCET, Agustín Rodríguez López, de llevar a cabo un proceso electivo lleno de “mentiras y a modo”.

Ante eso, el actual líder de la Coparmex, Ricardo Castellanos, advirtió que si no se transparenta la elección, la Coparmex podría salirse del CCET.

Fuentes empresariales confirmaron que esa misma postura asumirían la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHyMT) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), en tanto que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) podrá el tema en el análisis de su consejo directivo.

A la protesta de Héctor Dagdug Rangel se sumaron otros dos candidatos, César Narváez Bautista, ex dirigente de la Canadevi, y Mónica Alvarez Toledo, ex lideresa de la AMPI.

Los otros dos candidatos son Irene Taracena Robles, ex presidenta de la Cámara Nacional de Comercio de Villahermosa, y Gabriel Oropeza Varela, líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, y a quien acusan de ser el “candidato de línea”.