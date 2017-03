Demanda Andrade castigo a los culpables del mal gobierno de Núñez

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Los subejercicios que de manera reiterada se han presentado en Tabasco, hacen evidente que los funcionarios no obedecen a Arturo Núñez Jiménez, o simplemente saben que no habrá sanciones para nadie por mal usar el presupuesto.

Así lo señaló el diputado local del PRI, Manuel Andrade Jiménez quién recordó que, por citar ejemplos, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones a Tabasco por no comprobar el gasto de 232 millones de pesos en el sector Salud.

Esos recursos se ocuparon para pagar nóminas no autorizadas y prestaciones. La ASF detectó en Tabasco-precisó- el pago irregular a personal que no acredita sus capacidades académicas y un gasto de 119 millones de pesos en compras que no se transparentaron.

Además, Andrade Díaz hizo alusión a la observación del mismo organismo por el subejercicio de casi 100 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP).

En el ámbito local, detalló que se observaron 169 millones de pesos en la revisión que el Órgano Superior de Fiscalización hizo de la cuenta pública 2015.

En ese sentido, tachó de incapaz a la administración estatal y sus funcionarios e incluso pidió a aquellos que ya “andan en campaña” que renuncien y de esta manera le ayuden al Ejecutivo, pues a la fecha su desempeño deja mucho que desear.

Acotó que no se puede seguir culpando a administraciones pasadas y es preciso que el gobernador “meta orden” y aplique sanciones a los culpables y se reparen los daños.