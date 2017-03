Emite INE convocatoria para determinar consejeros del IEPCT

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El Instituto Nacional Electoral abrió este miércoles la convocatoria para la renovación parcial del órgano electoral local, por lo que aquellas personas interesadas en ocupar alguna de las tres plazas de consejeras o consejeros electorales podrán registrarse del 8 al 10 y del 13 al 15 de marzo.

En rueda de prensa, María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva del INE, indicó que los funcionarios del organismo local pueden contender por el cargo, incluso también el propio secretario Ejecutivo.

Refirió que se respetará la paridad de género en este proceso, pues si bien la convocatoria no lo establece, tampoco pueden ser elegidos tres hombres o tres mujeres. “Por eso habrá una selección de doce y doce para que en el proceso se puedan identificar”, agregó.

El INE –prosiguió- ha entrado a la solidaridad con el tema de la equidad de género y respetando lo que dice la ley en ese sentido, las designaciones que realiza buscan siempre que exista esa paridad.

Indicó que la recepción de la documentación de los aspirantes se llevará a cabo en las seis juntas distritales, así como en las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva en horarios de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas.

Los requisitos para ser aspirante a cada una de las tres plazas de consejeros o consejeras electorales son, entre otros: ser ciudadano mexicano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tener más de 30 años de edad al día de la designación (30 de septiembre), poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional, de nivel licenciatura.

Así como gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, ser originario de la entidad federativa o contar con una residencia de por lo menos cinco años, no haber sido registrado como candidato ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los cuatro años anteriores a la designación y no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal, o municipal en algún partido político en los cuatro años anteriores a la designación

No estar inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local y no ser ni haber sido miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional durante el último proceso electoral en la entidad.