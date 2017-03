A la baja, la población de mujeres en cárceles de Tabasco

YAZMÍN RUIZ.- Contrario a lo que pudiera pensarse, el número de mujeres recluidas en alguna cárcel de Tabasco ha ido a la baja en los últimos tres años, reconoció el director de Prevención y Reinserción Social, Arturo Maldonado Pulgar.

Explicó que actualmente se encuentran recluidas 179 mujeres por diversos delitos entre los que destacan contra la salud, homicidios, fraudes, secuestros, entre otros, cuando en el 2013, se contaba con 220 mujeres.

Sostuvo que es menor la reincidencia en las mujeres que en los hombres y eso se demuestra en el número de féminas que están en los centros penitenciarios.

“Están por homicidio, contra la salud, asociación delictuosa, algún otras por secuestro, algunas por fraude, algunas por ayuda en la comisión de un delito, entre otros. En todo el estado hay 179 mujeres en prisión, de las cuales 111 están en el CRESET; a bajado muchísimo”, dijo.

Precisó que solo hay tres menores de edad que viven con sus mamás dentro del reclusorio, todas menores de tres años, sin embargo se han llegado a tener a 10 menores.

El funcionario estatal, precisó que a todas las reclusas por igual se les da la oportunidad de participar en cursos y talleres de costura, manualidades, carpintería y hasta colaborar en la panadería “El Sabor de la Esperanza” pero destacó, que no todas muestran interés de participar, debido a que no se les obliga a tomar estas capacitaciones y es a libre albedrio.

“La mayoría se integra, pero hay algunas que no quieren, entonces no les podemos obligar; de estas mujeres las que tienen hijos viviendo con ella, solo tenemos tres chiquitines; el más grande no tiene ni 3 años y dos gemelitos que no tienen ni el año y llegamos atender hasta 10, pero ´muchos ya se fueron al preescolar con sus papás u otros familiares, indicó.