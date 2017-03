Transbuseros exigen a Silva el pago de 60 millones por dividendos que les adeudan desde hace 20 meses

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Socios de la empresa Transbus exigieron en sus oficinas al secretario de Comunicaciones y Transportes, Agustín Silva Vidal, les muestre el nuevo modelo de negocios que tanto ha presumido en medios de comunicación, pues ellos lo desconocen totalmente.

Además, exhibieron que nos les han pagado los 20 meses que les adeudan por concepto de dividendos y afirmaron que son más de 600 los socios a los que les deben cerca de 100 mil pesos a cada uno.

Los inconformes se rehusaron a dialogar en comitiva dentro de las oficinas de SCT y exigieron que el secretario los atendiera a todos, incluso amenazaron con bloquear el periférico de Villahermosa.

“Estamos exigiendo que nos paguen los más de 20 meses de dividendos; al día de hoy quien administra los recursos de la empresa Transbus es la SCT a través de su director administrativo; los accionistas no tenemos acceso a esto, somos más de 600 socios y no no nos han pagado”, señalaron.

Pidieron también que les explique quién es el que viene a invertir, “porque no sabemos nada”, señaló el presidente del consejo de administración del Corredor Méndez-27 de Febrero, Humberto Hernández Chablé.

Al final, decidieron dialogar y se retiraron, no sin antes advertir que podrían endurecer sus protestas si no les aclaran qué va a pasar con su empresa.