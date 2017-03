Demanda Fócil a SDET dejar de manejar recursos del FIDEET con “discrecionalidad”

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Que la Secretaria de Desarrollo Económico (SDET), transparente la aplicación del FIDEET, pidió el diputado local del PRD, Juan Manuel Fócil, al tiempo de sostener que dichos recursos económicos que se obtienen del cobro del impuesto al hospedaje, deben ser destinados al fomento del empleo y no para otro tipo de actividades.

Entrevistado poco antes que iniciara la sesión de este martes, Fócil Pérez pidió que ese fideicomiso “lo dejen de manejar con tanta opacidad y discrecionalidad como se hace. Ojalá que se destine a lo que realmente era su objetivo original”.

Ese recurso debe ser utilizado para apoyar a personas que carezcan de un empleo. Que se les entreguen los recursos económicos que les permita la instalación de un negocio.

La SDET –precisó Fócil Pérez- no ha cumplido con la función que tiene encomendada. Debe entregar los apoyos económicos para contrarrestar los altos índices de desempleo que se tienen desde hace varios años. Por ahora no lo ha hecho, insistió.

“Hay que revisar –puntualizó el legislador- los recursos económicos que la SDET tiene. Se deben entregar a personas que tengan interés de instalar un negocio o una actividad productiva y no para cosas que se desconocen en su gran mayoría.

“El FIDEET –consideró el diputado local- no se está dedicando a brindar los apoyos que se requieren para fomentar el empleo. Esos fondos económicos, deben ser destinados a donde realmente hace falta. Si se destina a películas o programas que no fomentan el empleo, no es lo correcto”.

Ante todo ello, -Fócil Pérez- reprobó que los fondos se estén entregando a las cámaras y asociaciones, sin que se conozca hacia dónde se aplican y lo que es peor, que no comprueban su uso.

“Es necesario –reiteró el representante popular- que se transparente, se conozca su uso. No se si están cometiendo un delito por el manejo que han tenido, pero de que se debe transparentar se debe hacer”, expresó.