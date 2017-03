Acepta Rodríguez Rosario deudas del FIDEET y afirma que hay dinero para pagarlas

LUIS M. SÁNCHEZ.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, reconoció que existen proyectos pendientes de pagos y de ser aprobados, pero afirmó que sí hay los dineros suficientes para financiarlos.

Además, aunque no especificó cuáles ni cuántos, reveló que en algunos casos no han sido entregados los dineros porque los responsables de los proyectos no han presentado los avances que han tenido.

Apenas esta semana, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, Agustín Rodríguez López reveló que el Fideicomiso para el Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), que opera la SDET, mantiene adeudos a siete proyectos, mientras que 14 más están detenidos y/o pendientes de aprobación.

En ese contexto, Rodríguez Rosario explicó que el Comité Técnico del Fideet aprueba los proyectos con un techo financiero, pero sujeto a la suficiencia presupuestal o existencia de los dineros en ese fideicomiso, que se “nutre” o fondea con parte del cobro del 2.5 de Impuesto Sobre Nómina que pagan los empresarios al gobierno del estado.

Conforme entran los recursos al Fideet, aseguró David Gustavo Rodríguez, se van asignando los recursos a los proyectos “hasta donde se agoten”.

Además, argumentó, hay proyectos que requieren los dineros de manera parcial o por ministraciones, por lo que se les entrega de acuerdo con los avances que demuestran.

En se sentido, reiteró que existen algunos proyectos que no han presentado oficialmente esos avances, por lo que no se les pueden entregar más dineros.

También, aceptó, del Fideet se han tomado recursos económicos para las aportaciones o paripasos de los programas federales, como el Fondo Nacional del Emprendedor, para el Desarrollo de la Industria del Software, Estímulos a la Innovación, del Fondo Mixto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros, lo que reduce la bolsa.

Aseguró que el Fideet sí cuenta con dinero para fondear los proyectos de la iniciativa privada.

Actualmente, calculó, ese fideicomiso dispone de alrededor de 30 millones de pesos que se están asignando a todos los proyectos pendientes.

Todos los proyectos que están pendientes de pago o de aprobación, afirmó, serán apoyados.