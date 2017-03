Resistirán ambulantes “presión” para no moverse

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Los más de 240 ambulantes que se encuentran en las calles aledañas al mercado “José María Pino Suárez” no piensan moverse a pesar de la demolición que se tiene prevista para ese inmueble y por el contrario alistan ofertas para atraer más clientela.

Cabe señalar que la demolición debió arrancar este lunes, pero no ocurrió así. Estos trabajos estarían a cargo de la empresa Construcciones y Edificaciones M y G S.A de C.V, que se encuentra impedida por la Secretaría de la Contraloría y de la que nada se sabe hasta el momento.

Luis Alberto de la Cruz Hernández, quien se dijo representante de los informales, aclaró que no fueron tomados en cuenta en el censo de reubicación que realiza el Ayuntamiento de Centro.

“A nosotros no nos llegó ninguna notificación, ese censo fue para los ambulantes que le pagaban los derechos al mercado, pero nosotros nos entendemos directamente con el municipio”, expresó.

Incluso detalló que los “permisos” para vender en calles como Pino Suárez, Bastar Zozaya y Constitución ya fueron pagados a la autoridad municipal por lo menos para cubrir el mes de marzo.

Afirmó que ya se acercaron con algunos encargados de la obra -aunque no precisó quienes- con quienes se asumió el compromiso de que no se cierren calles para que no se afecten las ventas.