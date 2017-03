Los padres les han robado a los niños los valores: Teresa Jaber

YAZMÍN RUIZ.- Los padres, maestros, autoridades y organizaciones civiles no están actuando ante los problemas que está generando la pérdida de valores y que se están reflejando en malas conductas de los niños que están en la educación básica, señaló la Procuradora Social del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), María Teresa Jaber Pancardo.

Lamentó la tendencia generalizada de consumo de drogas en las escuelas de educación básica en el estado. Y es que dijo que gran parte de los 17 municipios son considerados como focos rojos en ese sentido, principalmente en Los Ríos y Macuspana, específicamente en Ciudad Pemex y San Carlos.

“Yo creo que no es falta de interés (de las autoridades), no hay el cumplimiento de sus obligaciones, no hay el cuidado de hacer cumplir la constitución, eso se llama omisión. No puede estar pasando esto en mi casa, no puede estar pasando esto en Tabasco que tiene gobernantes”, señaló.

Expuso que hoy la gente se espanta de los niños “bandoleros”, cuando los adultos son así, pues recordó que los adultos son el ejemplo de todo niño

“Hoy nos espantamos con los niños bandoleros, si los adultos son bandoleros, van a haber niños bandoleros, si los gobiernos son corruptos, van a haber niños corruptos, si hay sicarios, los niños van a seguir el ejemplo, no nos hagamos los asustados, los adultos no le hemos dejado una herencia de valores a los niños de este país”, precisó

Expuso que no se están perdiendo los valores, les están robando los adultos los valores a los niños, pues depende de los maestros, padres, gobernantes y de la sociedad civil con el ejemplo el actuar de los menores.