Interesa a Italia intercambio educativo y cultural con Tabasco

YAZMÍN RUIZ.- El Cónsul de Italia para el sureste de México, Vicenzo Muscolo sostuvo una reunión las organizaciones que integran el Consejo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) Tabasco, para promover el intercambio educativo y las actividades culturales.

Reconoció la gran apertura que hay por parte de las autoridades de Tabasco y los organismos no gubernamentales, por lo que se pudieron concretar convenios con instituciones educativas como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el Instituto de Comalcalco, entre otras

Por su parte la presidenta del Consejo de ONGS, Lucy Sarao Morales, expuso que como organizaciones civiles a nivel cultural les interesó el encuentro porque hay quienes se dedican al rescate de la lengua madre que se está perdiendo.

“Nosotros tenemos ahí esa línea de trabajo en el consejo, y al cónsul le interesó mucho este trabajo que venimos haciendo con las organizaciones, por eso el acercamiento con él”, precisó

Dijo que fue un acercamiento que se tuvo con el cónsul, quien se encarga de sobre todo de la cuestión cultural, porque ha estado recorriendo gran parte del estado de Tabasco y está haciendo convenios con una universidades del estado.

Abundó que el cónsul les presentó un marcado muy importante para la cultura tabasqueña, la cual se debe de aprovechar en todos los sentidos, pues se perdieron muchas actividades como las bibliotecas móviles, talleres literarios de poesía, de lectura, entre otros

“Dice que tenemos una cultura muy amplia como tabasqueños, a lo mejor nos quiere dar a entender que no hemos aprovechado y que a él le interesaría llevar exposiciones a Italia, como también traer exposiciones culturales a Tabasco, de arte, cine, talleres culturales, no sé si recuerdan que Tabasco tuvo un nivel cultural muy alto, cuando iniciaron las bibliotecas móviles, había muchos talleres literarios de poesía, de lectura, y todo eso se perdió y ya no tenemos nada, dijo.