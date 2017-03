Constructora “vetada” por Contraloría del Estado “ganó” concurso de SOTOP

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- La empresa Construcciones y Edificaciones M y G S.A de C.V, que realizará la demolición del mercado “José María Pino Suárez” por más de 6 millones y medio de pesos, se encuentra en la lista de “impedidos” para recibir contratos de obra pública, de acuerdo con la Contraloría del Estado.

Según el “listado de personas físicas y morales impedidos para contratar obras Públicas y servicios relacionados con las mismas”, actualizado apenas el 10 de febrero de este año y publicado en la página web de la dependencia, la empresa señalada se encuentra en los supuestos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y 34-Bis del Código Fiscal de Tabasco.

Es decir, Construcciones y Edificaciones My G S.A de C.V es una de las 2 mil 732 contratistas que fueron “vetadas” como “resultado de la revisión de Padrones de Contribuyentes que habiendo vencido el plazo para presentar alguna declaración, provisional o no, y con independencia de que en la misma resultara o no cantidad a declaración, provisional o no, y con independencia de que la misma resultara o no cantidad pagar, ésta no haya sido presentada”.

En el listado también aparecen “las empresas que resultaron con créditos fiscales determinados a su cargo, firme o no, que a la fecha, no se encuentran pagados o garantizados en alguna de las formas permitidas en el Código Fiscal de la Federación y su similar ordenamiento en materia estatal”.

La prohibición a que la empresa sea contratada quedará sin efecto siempre y cuando celebre convenios con las autoridades fiscales para que en el caso de no estar al corriente, se establezca cubrir a plazos, ya sea como pago diferido o parciales, los adeudos fiscales que tengan a su cargo, con los recursos que obtengan por enajenación, arrendamiento, servicios u obra pública que se pretendan contratar.

Sin embargo, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, que tiene a su cargo las obras relacionadas con el “Pino Suárez” no ha explicado cuál es el estatus que guarda la empresa.

De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de Economía (SE), Construcciones y Edificaciones M y G S.A de C.V, se ubica en la carretera Villahermosa- Cárdenas, kilómetro 151, en la colonia Cumuapa, 2da sección.