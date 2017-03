Ante imposibilidad de reelegirse, buscará Gaudiano otras oportunidades de participación electoral

YAZMÍN RUIZ.- Tras la paridad de género que ratificó el Tribunal Electoral de Tabasco (TET), el alcalde de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa indicó que buscará otra oportunidad en su vida política, pues ya le enviaron el mensaje que no podrá reelegirse como presidente municipal.

En entrevista, dijo que va analizar el resolutivo final para estar a la orden de su partido, como siempre lo ha hecho, pues siempre le ha interesado poder reelegirse como alcalde y continuar con el trabajo que se ha hecho que sería un avance para el estado

“Si es un hecho pues tendré que buscar otra posibilidad y otra opción. Pero son voces, no hay nada escrito y tendremos que esperar”, indicó.

Al cuestionarlo sobre si la candidatura al Gobierno del Estado sería otra opción, Gaudiano Rovirosa, expuso que por el momento no le interesa esa candidatura.

“En este momento no – me interesa la gubernatura-, voy a seguir trabajando y adelante como presidente municipal, ya me dijo Manuel Andrade que no me podré relegir y pues tendré que seguir adelante y buscar a ver si mi partido me da la oportunidad”, destacó.

En cuanto a la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de disminuir entre cuatro a cinco regidores, el alcalde de Centro dijo que no lo ve viable, pues no se tendría gobernabilidad ya que no estarían representados otros partidos políticos.

Dijo que tendría que replantearse un esquema donde estén representados el partido ganador y otros partidos bajo la figura de los regidores.

“Se podría acortar a 9, podría ser, pero a tres es muy poco, porque el cabildo representa otras fuerzas políticas, por eso a tres lo veo muy difícil”, precisó.

Gaudiano Rovirosa, refirió que si se podría reducir el número de regidores, al igual que el número de diputados plurinominales, pues el que se gana una elección con trabajo y esfuerzo bien tiene derecho a una representación