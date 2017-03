Ayuno, oraciones y limosnas, recomienda el obispo ante inicio de Cuaresma

YAZMÍN RUIZ.- Al iniciar el tiempo cuaresmal, el obispo de Tabasco, Gerardo de Jesús Rojas López, exhorto a los fieles católico y no católicos, que durante los 40 días siguientes hagan un examen de conciencia y renueven su corazón.

En el marco de la misa de cuaresma que realiza cada año en el Hospital del Niño “Rodolfo Nieto Padrón”, mencionó que este tiempo debe servir para reflexionar la vida interior y por eso el evangelio sugiere hacer ayuno, oración y dar limosna que son las obras de caridad.

“Pero si el ayuno, la oración en las obras de caridad no me convierte no me llenan de Dios, de nada nos serviría, por eso iniciamos con una súplica a Dios que nos conceda la gracia de tener un corazón nuevo, un corazón como el de Jesús un corazón misericordioso como el corazón del padre, este tiempo de cuaresma con la conversión y el arrepentimiento también es un acompañar a Jesús en nuestros 40 días que fue tentado por el demonio 40 días que estuvo en el desierto y no podemos caminar solos caminamos siempre juntos con Jesús”, expuso.

En cuanto a los actos de violencia y acoso sexual que se han dado en las escuelas, Monseñor Rojas López dijo que incluso las personas que roban, matan o hacen daño al prójimo, si cambian su corazón tendrán un corazón como el padre que ama y bendice y es necesario hacer un estudio interior.

Destacó que en estos momentos de crisis y desesperación, la gente recurre a Dios y negó que la fe católica se vea disminuida sino por el contrario, ha aumentado

“Es necesario revisar esos principios que es ese respeto y esa vida que tiene cada maestro cada formador de poder conducir para el bien y hacer las cosas bien, creo que siempre que señalar cuando es la comisión de un delito hay que denunciarlo para eso existen las leyes los jueces para eso existen nuestra Constitución es el tiempo cómo está Pablo el tiempo favorable de volver a Dios para volver a él y cuando yo docencia de Dios hay ausencia de todo”, precisó