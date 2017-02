Desintegración familiar y abandono provoca hechos como los presentados en la Chontalpa: GRT

YAZMÍN RUIZ.- El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, llamó a los jóvenes a denunciar casos de abuso y violencia entre sus compañeros, así como acoso sexual en las escuelas.

En entrevista en el marco del acto cívico por el Día de la Bandera, aseguró que el Gobierno del Estado no está ciego ante estos hechos que se están presentando, pero se requieren las denuncias para procedes.

Insistió que los afectados deben denunciar los hechos en primera instancia en las escuelas y posterior con sus padres, en la Fiscalía General del Estado para que se actúe contra quienes estén cometiendo estos actos.

“Le corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones, deben hacer las denuncias, después de las denuncias la Fiscalía Investiga. Hay tratamiento para menores en conflicto con las leyes penales”, indicó.

Sostuvo que en este momento la evaluación a docentes no es viable, pues no la cree necesaria, ya que toda esta situación se debe a la desintegración familiar, por ello se debe deben de unir esfuerzos entre las instituciones.

El encargado de la política interna del estado, precisó que los padres de familia tienen una parte de la formación escolar muy importante y es urgente, que se retomen los valores y convivan más con sus hijos.

Dijo que en todas las instancias de gobierno se está aplicando entre los colaboradores, los padres de familia y los niños plan de convivencia familiar.

“Nosotros no negamos la realidad, la realidad está a la vista y no podemos pasarnos la vida lamentándonos, y son casos que merecen mucho la atención del gobierno, el señor gobernador nos ha dado instrucciones no sólo de acercarnos a la gente como yo se lo he dicho muchas veces, sino también de ser copartícipes y tener una mayor comunicación entre los responsables de cada dependencia”, apuntó.