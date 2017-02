¡CORRUPTOS! Maquillan dictámenes publicados en el Periódico Oficial del Estado

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Manuel Andrade Díaz, denunció lo que consideró una violación más a la Constitución del Estado, a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento Interior del Estado y sobre todo la traición a la confianza de los legisladores por parte del Congreso del Estado, pues de manera ilegal fueron modificados los dictámenes de las cuenta pública 2015.

Aunque no señaló a un probable responsable, indicó que la Junta de Coordinación Política debe instruir que se investigue por qué se publicó de esa manera las resoluciones en el Periódico Oficial del Estado.

“Ese hecho, consiste en que hemos detectado que fueron alteradas de manera unilateral las resoluciones contenidas en todos dictámenes de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2015, de los tres poderes del Estado, de los 17 Ayuntamiento y de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, que fueron sometidas a la consideración el pleno el pasado 13 de diciembre de 2016”.

Sin embargo, pese a que en los términos expuestos se aprobaron (por la mayoría) todos los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2015, al expedirse los decretos y enviarse a publicar, se alteró lo aprobado por el Pleno, lo que se afirma porque el Decreto publicado, en el primer párrafo del resolutivo único, establece que “se aprueba la cuenta pública”, mientras que el dictamen dice “se aprueba el dictamen que contiene la cuenta pública”.

“Por lo tanto, lo que se publicó no es lo que se aprobó y eso lo saben perfectamente los miembros de las comisiones inspectoras de hacienda, principalmente sus presidentes que fueron los que elaboraron los proyectos de dictámenes, ignoro si están enterados de esos cambios”.

El líder de la bancada priista hizo notar que, ese cambio de redacción, no se debe minimizar, pues no es poca cosa, dado que parece un simple cambio gramatical o de redacción, sin embargo, no es así, ya que tiene una importante trascendencia jurídica, porque una cosa es decir: “se aprueba el dictamen que contiene la cuenta pública”, refiriéndose a lo que envió el OSF, (que fue lo que aprobaron las comisiones y el pleno) y otra, decir: “que se aprueba la cuenta pública”, de tal o cual ente fiscalizable, pues esto no lo aprobó ninguno de los órganos legislativos citados.

Por lo que exigió en tribuna se investigue y sancione, porque es un acto que viola de manera flagrante lo que establece el artículo 85 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, que textualmente señala: “Artículo 85.- Las leyes y decretos serán redactados con precisión y claridad en la forma que hubieren sido aprobados, sin hacerle ninguna variación, y al expedirlos serán autorizados con la firma del Presidente y del Secretario”.

Por ello demandó que la Contraloría Interna del Congreso, inicie el procedimiento, adjuntándole copia certificada del acta de la sesión de esta fecha, de los dictámenes de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2015, del acta de la sesión de fecha 13 de diciembre de 2016 y de los decretos de calificación de todas las cuentas públicas mencionadas, para que se investiguen los hechos, se dé con los responsables y se apliquen las sanciones que la ley señala y en caso de que resultan involucrados personas ajenas a este Congreso, se haga del conocimiento de las autoridades competentes, para que se apliquen las sanciones que en derecho correspondan.