Cancela SDET programa “Turismo para Todos”, operado por la ATAB

LUIS M. SÁNCHEZ.- Debido a la falta de presupuesto, el programa “Turismo para Todos” fue cancelado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) periodo vacacional de Semana Santa.

Laura Sofía Camacho Díaz, presidenta de Agencias Turísticas Asociadas de Tabasco (ATAB), que operaba ese programa subsidiado por la SDET, destacó que, sin embargo, los tour operadores locales están diseñando alternativas para promover la movilidad y los recorridos a las rutas turísticas de la entidad.

Incluso, confió en que la suspensión del programa no afecte el flujo de visitantes a la Tabasco, ya que además el estado es paso obligado para la Riviera Maya, pero ya está siendo visto como destino final.

En promedio, detalló, en el periodo de asueto de Semana Santa eran comercializados entre 250 y 300 paquetes de Turismo para Todos.

“Este año no habrá Turismo para Todos, en esta ocasión no tendremos la edición de Turismo para Todos”, lamentó.

Desconoció la causa oficial de la cancelación del programa, pero indicó que “todo apunta” a la falta de dinero debido a los recortes presupuestales y el programa de austeridad que aplica la administración estatal.

“Únicamente nos informaron que este año no tendremos la edición, por lo menos no la de Semana Santa, que es la más inmediata y no la tendremos, porque entiendo que seguramente no hay presupuesto para ello”, dijo.

Y es que, especificó, la SDET subsidiaba los recorridos de ese programa mediante la entrega de vales de gasolina usada para los unidades donde se transportaban a los turistas.

Ese programa estaba enfocado al turista local para incentivar la movilidad y los tabasqueños conocieran los diferentes atractivos turísticos, como las rutas del Cacao y Chocolate, Pantanos, Sierra, principalmente, con precios económicos que incluían transportación, entradas a los sitios turísticos, guías y en algunos casos alimentos.

El monto del subsidio, detalló, era equivalente al 50 por ciento de la transportación.