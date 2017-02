El PRI no seguirá consintiendo “pillos” en sus filas: Morales Mateos

YAZMÍN RUIZ.- El presidente de la Comisión de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Morales Mateos, aseguró que este partido siempre lamentará que un militante se vaya del partido, pero es preferible esto a que se dedique a dañarlo en su interior.

Al recibir la documentación que presentó un grupo de regidores de Macuspana donde solicitaron la expulsión del alcalde de Macuspana, José Eduardo Rovirosa, agregó que se le dio entrada a esta solicitud como lo marca el Código de Justicia Partidaria, y se estima que todo el trámite se pueda realizar en cinco días, y el proceso para que se determine si procede o no sería en 30 días, quien determinara la Comisión de Justicia Partidaria nacional.

Indicó que la notificación también se le hará al alcalde en el Palacio Municipal, donde como servidor público ahí se le puede encontrar, para que sepa de este proceso y si quiere defenderse lo haga con sus abogados.

“Le vamos a notificar en Palacio Municipal, porque es servidor público y para que luego no diga que no le llegó, que andaba en comunidad, en gestión y luego no se ande escondiendo”, preciso

Aseguró que esto no es ninguna venganza contra el edil, como se ha señalado, pues los regidores llegaron libres a presentar esta solicitud.

Indicó que la presencia del edil en eventos de otros partidos políticos son indicios de que puede haber una sanción, sin embargo tiene que ser la Comisión de Justicia Partidaria quien en base del análisis de las pruebas tomará la decisión

Morales Mateos, dijo que las puertas del PRI están abiertas para quien quiera irse y para quien quiera sumarse.

“El que se afilia al PRI lo hace voluntariamente, en un partido a nadie se le obliga a estar, ni se le amenaza para que se quede o se vaya”, destacó

Y es que advirtió que es preferible que se vaya porque en el caso del PRI no seguirá consintiendo pillos en sus filas.

Además de que en este partido no se amenaza a nadie para que se quede, y mucho menos para que se vaya.

“Que en política funciona la conveniencia y la convicción, pero cuando la conveniencia pesa más que la convicción, hay militantes que están solo cuando tienen un cargo y cuando no, se van, así de simple”, explicó.