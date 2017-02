Cuestionan empresarios falta de operación de videocámaras de seguridad

LUIS M. SÁNCHEZ.- No hay justificación para que las cámaras de vigilancia no estén funcionando y/o conectadas al Centro de Comunicación, Control y Comando (C4), por lo que deben estar operando y cumpliendo con su objetivo, aseguró Gabriel Oropeza Varela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

El martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, reveló que de las 700 cámaras de vigilancia instaladas por el Gobierno del Estado, 30 por ciento no funciona.

Y el miércoles, Gustavo Rosario Torres, secretario de Gobierno –de la que depende el C4— aseguró que las cámaras de vigilancia que no funcionan y en consecuencia no están conectadas al Centro de Comunicación, Control y Comando, corresponde a las instaladas en negocios y comercios que ya cerraron y en consecuencia desmantelaron los equipos.

En ese sentido, Beatriz Milland Pérez, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco (AMHMT), que el año pasado impulsó un programa de instalación de cámaras de seguridad en algunos centros de hospedaje, aseguró que hasta el momento ninguno de los socios que colocaron esos equipos ha reportado fallas de funcionamiento o que hayan cerrado.

Además, aclaró, esas cámaras fueron colocadas con fines estrictamente de seguridad y vigilancia para los hoteles.

En declaraciones anteriores, Milland Pérez confió en que este año esas cámaras sí se conectaran al C4, pero explicó que primero los hoteleros debían resolver los problemas de conectividad de internet para mandar la señal al Centro de Cómputo, sin que les redujera la calidad del servicio que reciben los huéspedes.

En ese contexto, Gabriel Oropeza consideró que los equipos de vigilancia instalados por el gobierno del estado deben estar funcionando ya que para su colocación las autoridades no solo debieron contemplar el costo de adquisición, sino también de mantenimiento.

“Si las instalaron sin presupuesto para mantenimiento, pues creo que el que hizo el presupuesto no lo pensó, pero debe haber un gasto, una partida, donde se le debe dar mantenimiento y las cámaras cumplan con el objetivo: Salvaguardar a los ciudadanos, y deben estar funcionando”, declaró.

“No hay justificación para que no estén funcionando”, puntualizó.

INVERSIÓN

Por su parte, Agustín Rodríguez López, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, afirmó que para nadie es un secreto que las cámaras de vigilancia que tienen los empresarios en sus negocios no están conectadas al C4 e incluso tampoco lo están muchas de las que opera o corresponden al gobierno del estado.

“Sabemos que no están conectadas al C4, no es nada nuevo; tenemos muchas deficiencias en el sistema y tecnología en seguridad y no hay un seguimiento real a este servicio”, declaró.

Es necesario, consideró, que en caso de ser autorizado por el Congreso, el préstamo solicitado por el gobierno del estado sea utilizado precisamente para mejorar los equipos de vigilancia electrónicos y conectar las cámaras al C4 para que “funcionen”.

“Que se apliquen los recursos y por fin tengamos un C4 que realmente esté a la vanguardia y tengamos mejores herramientas para combatir a la delincuencia”, insistió.