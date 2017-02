Tabasco, sin fecha para aplicar la reforma laboral a través del Poder Judicial

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El líder de la Federación de Trabajadores y Obreros de Tabasco (FTOT), Edgar Azcuaga Cabrera, consideró que la “fusión” de la junta local de conciliación y arbitraje con el Poder Judicial de Tabasco no será una realidad ni este año ni en 2018, debido a las dificultades económicas del país y el estado.

Indicó que se había previsto que en enero de este año el Tribunal Superior de Justicia asumiera todos los asuntos laborales, pero no ocurrió así, por lo que los organismos de conciliación seguirán laborando de manera normal, sin sufrir cambio alguno.

“La idea de que las relaciones obrero-patronales, que en los meses de octubre, noviembre y diciembre, dijeron que a partir de enero de 2017 pasarían al Poder Judicial y que desaparecerían las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, ha quedado en el olvido por la situación económica que vive el país”, expresó.

Dijo que todas las dependencias del trabajo van a seguir funcionando y operando normalmente con la actual Ley Federal del Trabajo que entró en vigor el primero de enero del 2012.

“Continúan operando normalmente las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje del país, no desaparecen porque el Poder Judicial no tiene los recursos económicos ni las instalaciones necesarias para comenzar a conocer como se había dado públicamente el primero de enero, que todos los juicios obreros patronales pasarían al poder judicial, Tabasco sigue prácticamente trabajando ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje”, sentenció.

Por su parte, el titular de la Junta de Conciliación y Arbitraje, José Irving Madrigal Mandujano, aclaró que la reforma laboral aprobada por el Senado de la República, no contempla modificación alguna a ese organismo.

Explicó que son los tribunales de la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA) los que se fusionan, conforme a lo que establece la ley.

“Bueno, el tribunal no está contemplado en la Reforma, solo las JCA, es decir el tribunal burocrático no está considerado. Nosotros seguiremos sin fusionarnos con la autoridad judicial, no el tribunal federal ni local, no están contemplados”, aclaró.

La reforma, que ya fue avalada por 17 legislaturas en el país (entre las que no se encuentra la de Tabasco), establece que los conflictos entre trabajadores y patrones estarán a cargo del Poder Judicial de la Federación o de los poderes judiciales de las entidades federativas y muestra un nuevo modelo de impartición de justicia laboral al proponer la conciliación prejudicial obligatoria y la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.