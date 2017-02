ONG’S en desacuerdo con préstamo para seguridad solicitado por Núñez

YAZMÍN RUIZ.- La presencia de la Gendarmería en el municipio de Centro no está dando resultados, reconoció la presidenta del Consejo de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), Lucinda Sarao Morales.

Indico que por ello no están de acuerdo en que se endeude más al estado para poder apoyar acciones de seguridad, además de que la gendarmería les ha dicho que hay recursos de organismos internacionales disponibles para apoyar este rubro que bien podría echar mano el Gobierno del Estado de ellos.

“La misma Gendarmería nos dijo, que a nivel internacional hay mucho recurso en materia de seguridad”, explicó.

Dijo que la inseguridad es un problema nacional, sin embargo son las estrategias las que no están dando resultados y de eso los ciudadanos se han dado cuenta y les preocupa la falta de resultados.

“Todos estamos viendo que no han dado resultados todas las estrategias que hasta ahorita el gobierno ha implementado en el estado y a nosotros si nos brinca toda esta situación porque no hay resultados, está la Gendarmería en el estado y no vemos resultados”, precisó.

Sarao Morales indicó que le han exigido a la Gendarmería que dejen de andar en las camionetas, que se bajen a realizar recorridos en las colonias, y calles, para que vean lo que el ciudadano vive día con día.

Lamentó que el gobierno estatal quiera seguir manejando los recursos y por ello es que solicitara este empréstito para seguridad.