No uno, son varios casos de violaciones entre policías: Jaber Pancardo

YAZMÍN RUIZ.- En lo que va de esta administración se tiene conocimiento de cuatro violaciones de cadetes al interior de la Academia de Policía, anteriormente conocida como Colegio de Policía y Tránsito, reveló la presidenta de la Comisión de Procuraduría Social del Consejo de ONGS de Tabasco, María Teresa Jaber Pancardo.

Expuso que en el periodo de la administración de Audomaro Martínez Zapata se le planteó este problema que se estaba presentando con la autorización o conocimientos de los mandos medios, sin embargo no se hizo nada.

Explicó que dos casos se presentaron ante la Comisión de Honor y Justicia de la SSP y dos más se presentaron denuncias penales, y en ningún caso se ha avanzado.

“Pero lo que me impresiona es que por ahí tenemos otras referencias de mandos medios que están incurriendo en estos delitos de violación, hablamos de mandos medios, porque es en el Colegio y lo permiten, alguien lo permite, alguien omite el cuidado de lo que está pasando en el Colegio, por ahí incluso nosotros manifestamos y por respeto no damos nombres que había un servidor público que estaba acusado de violación, sin embargo le dieron la dirección de policía en un municipio, entonces nosotros hemos estado denunciando, no es un solo caso, son varios casos”, precisó.

Expuso que ellos representaron un caso de una ex cadete que fue violada y con la cual se llegó a un acuerdo de sacarla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y colocarla en otra dependencia de gobierno, además de una reparación económica.

Los otros casos dijo, simplemente no hay avances y se han quedado como si nada.

Jaber Pancardo, expuso que en esta administración es que se han dado estos casos, pues antes no se tenía conocimiento que sucediera esto dentro de la institución.

Pues yo no quiero ser tendenciosa, pero que nosotros lo estamos viendo y trabajando si, en esta administración se están presentado, antes no nos habían dado esta información, pero en este último sexenio nos están informando de esto”, expuso.

Dijo que esto se debe a que en esta administración hay una muy marcadas división entre los mandos medios y la tropa, porque nadie está contento con su salario, porque han sido muy humillados, denostado y no los han valorado como parte importante de este estado a los policías comunes.