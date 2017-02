Falta de medicamentos de control tiene a Tabasco en primer lugar de muertes por SIDA

YAZMÍN RUIZ.- De dos mil pruebas rápidas para detectar VIH que se aplicaron el año pasado, el 8 por ciento de ellas salieron positivas y con enfermedades de trasmisión sexual, de estas mil 300 fueron aplicadas en las cárceles del estado, siendo la prisión de Cárdenas donde mayores casos se presentaron, reveló el presidente del Asociación Civil Grupos en Movimiento, Carlos Sánchez Sánchez.

En rueda de presa lamentó que Tabasco siga siendo el segundo lugar en mayor número de casos de esta enfermedad y el primero en muertes por falta de medicamentos para controlar esta enfermedad.

Expuso que en los centros de reclusión de Tabasco, no se están tomando las medidas necesarias para que los internos no se contagien de estas enfermedades, pues simplemente no llegan los condones a esos lugares.

“Nosotros hemos repartido más de 10 mil condones entre la población de los reclusorios, pero no es suficiente, porque no les puedes prohibir tener relaciones sexuales. El año pasado realizó la Secretaría de Salud pruebas rápidas en el CRESET, pero no bajaron a los patios, solo se quedaron en la dirección”, precisó.

Sánchez Sánchez lamentó que la SSA no cuente con programas para llevar preservativos a esta población y si los tienen no los aplican, pese a que tienen las condiciones, infraestructura para hacerlo.

Reiteró que Cárdenas es el municipio con más casos, seguido de Centro, Frontera, Macuspana y Tenosique.

Por ello anunció que este próximo 13 de febrero se llevará a cabo el Día Internacional del Condón en la Plaza Revolución, donde se repartirán más de preservativos, y aplicando más de 500 pruebas rápidas-

“Estaremos desde las nueve de la mañana hasta las 5 de la tarde en el palacio municipal, ahí les esperamos”, destacó.

Y es que reconoció que tan solo este año se han presentado cinco casos nuevos de personas con VIH, donde un bebe y jóvenes son quienes han sido detectados.