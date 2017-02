Burócratas de confianza y eventuales exigen basificación a Núñez

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Un grupo de aproximadamente 150 trabajadores de confianza y lista de raya de diversas dependencias estatales, se manifestó a las afueras de la Secretaría de Administración para protestar ante diversas irregularidades e incumplimientos laborales de parte del gobierno del estado, ya que aseguran que la autoridad pretende hacer a un lado sus años de servicio y se niega a basificarlos.

Denunciaron que desde hace más de dos años no se les entregan uniformes y que a pesar de que cumplen con los requisitos para ser basificados, la actual administración estatal no respeta su tiempo de antigüedad y en algunos casos quieren realizar despidos.

Así lo precisó uno de los inconformes quien pidió el anonimato por temor a represalias, quien a la vez subrayó que son más de 300 los trabajadores que se encuentran en esa situación.

“Es mentira que haya cambio verdadero. Lo que quieren es acabar con nuestra antigüedad, están pensando en corrernos. Nos están obligando a firmar contratos con condiciones que no nos favorecen, pero si no lo firmamos entonces lo tomarán como una renuncia. No nos vamos a dejar”, acusó.

Cabe mencionar que después de más de una hora de manifestarse, una comisión fue atendida por personal de la Secretaría de Administración, acordando que el próximo 14 de Febrero se dará respuesta a sus demandas.