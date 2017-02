México enfrenta un grave problema de “ausencia ciudadana”: Roberto Ruiz

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Tras lamentar pobre cultura de la legalidad con la que cuenta el país, el consejero del INE, José Roberto Ruiz Saldaña, enfatizó que México atraviesa un “grave problema” de ausencia de ciudadanía, lo que se traduce en habitantes que no participan para mejorar su entorno, no tienen fe en la democracia y no “controlan” a sus gobernantes mediante la crítica y la exigencia.

Al realizar la presentación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), el también presidente de la Comisión de Capacitación y Educación Cívica, enfatizó que “ningún cambio va a caer del cielo, ningún buen gobernante llega en un platillo volador, hay que crearlos, y eso se hace a través de exigencia y participación”.

Basado en el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México”, señaló que sólo el 4 por ciento de los ciudadanos considera que la ley se respeta en nuestro país, en cambio, el 66 por ciento dice que hay poco respeto o nada. Esto resulta preocupante, ya que el cumplimiento de ésta es el indicador más claro de contar con un Estado de derecho eficaz y su respeto también se liga a la percepción que ciudadanos y ciudadanas tienen del sistema de justicia, destacó.

Además, detalló que la Encuesta Nacional sobre la Calidad de Ciudadanía, 2013, indica que el 23 por ciento de la ciudadanía prefiere un sistema autoritario sobre uno democrático, lo que demuestra que aún no se avanza lograr que la gente crea que un régimen democrático tiene más bondades al ofrecer libertad y trabajo común.

“Somos también una sociedad de la desconfianza, Tabasco precisamente es uno de los estados en los que menos del 20 por ciento de sus habitantes confía siquiera en su vecino. Entonces no se puede tener una sociedad funcionando de esa manera, porque entonces no hay diálogo, no se destina tiempo a la organización y no se persiguen fines comunes. Si no confiamos en nadie no nos van a interesar los asuntos público”, añadió.

Otra vertiente, de esa falta de confianza apunta a las instituciones: “es cierto que hay muchos motivos para no estar contentos con ellos, pero eso no nos puede llevar a alejarnos, no exigirles y no vigilarlas. Entre más grande la distancia, quienes encabecen esas instituciones tendrán mayor margen para hacer y deshacer”, acotó.