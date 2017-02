Desnuda Andrade marullería de Núñez para ocultar corrupción; De la Vega se le lanza a la yugular

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- El empréstito de 700 millones de pesos que supuestamente sería usado para seguridad será depositado en un fideicomiso “privado” para que no puede ser auditado y la ciudadanía no conozca su destino real, aseveró el diputado local del PRI, Manuel Andrade Diaz.

“La solicitud que hace el gobernador del Estado del crédito de 700 millones dice que el instrumento legal que el gobierno emplee para poder llevar a cabo podrá formalizarse a través de un contrato de fideicomiso y eso ya no permite comprobar si el préstamo si se autoriza se usa para lo que se pidió”, expuso.

En tribuna, el legislador aseveró que el Centro de Estudios Económicos y Sociales “Espinosa Yglesias”, reveló de manera reciente que Tabasco junto con Veracruz, Chihuahua y Puebla, es de los Estados que disfraza su deuda registrándola como fideicomisos privados.

“Tabasco aparece en este estudio y dice que el estado tiene una deuda registrada por el orden de los 6 mil millones de pesos pero sus pasivos totales alcanzan 1,790 millones de pesos y dice que la forma en que disfrazan la deuda es registrando fideicomisos privados que se alimentan con dinero público y se convierten en cajas negras porque no se auditan”, acusó.

Así mismo, Andrade Díaz criticó que la comparecencia de los titulares de las secretarías de Finanzas y Seguridad Pública sea a puerta cerrada por lo que estimó que probablemente no deje satisfechas las inquietudes de los diputados.

“Se hacen cosas buenas que parecen malas, solo podrán preguntar los diputados de la comisión, nos vamos a sujetar a no mucho tiempo para que no se cansen los funcionarios, para que a los diputados no les agarre la fatiga; no creo yo que puedan dejar satisfechas nuestras inquietudes en relación con el dinero, yo hubiera preferido que vinieran por separado”, manifestó.

En respuesta, el presidente de la JUCOPO, José Antonio de la Vega, rechazó que los fideicomisos no sean auditables incluso refirió que sirven para transparentar las cosas y tener un mayor control del ejercicio de los recursos.

“Es mentira que los fideicomisos no son auditados pues al ejercerse recursos públicos entran en el marco de actuación del OSFE”, dijo.