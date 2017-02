Mujeres indígenas de Macuspana encaran a Núñez por incumplimiento de la maquiladora de ropa

YAZMÍN RUIZ.- Mujeres indígenas que vienen empujando el proyecto de la maquiladora en el municipio de Macuspana, exigieron una vez más al gobernador Arturo Núñez Jiménez ordene a sus funcionarios cumplan con las minutas firmadas para apoyar este proyecto, pues hasta el momento no se ha publicado en el Periódico Oficial del Estado la donación del terreno de una hectárea donde se construye la fábrica y no pueden acceder a las escrituras, frenando todo intento de apoyo que pretendan.

Al finalizar el evento Hombres y Mujeres del Agua, abordaron al gobernador Núñez para exigirle su intervención, pues también el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), David Gustavo Rodríguez Rosario, no ha cumplido en otorgar los 200 mil pesos para la contracción de capacitadores en confección industrial que desde noviembre comprometió.

“Gobernador, le pedimos que nos atienda usted, que se siente con nosotras para revisar el proyecto, el avance y que vea usted mismo por qué no avanza. No han publicado la donación del terreno en el Periódico Oficial, además el secretario de Desarrollo Económico se comprometió a aportar recursos para capacitación y hasta el día de hoy no lo ha hecho”, señaló Alicia Jiménez Hernández.

Insistieron en que este proyecto ya debería de estar operando luego que desde hace cinco años lo han venido impulsando, pero pese a que el gobernador ordena una cosa, sus funcionarios hacen otra y no se avanza.

Jiménez Hernández insistió en que el mandatario estatal les diera fecha para una reunión, para lo cual el gobernador las dirigió con su secretario particular para que les agendara una reunión.

Así pues las mujeres pidieron también al alcalde de Macuspana José Eduardo Rovirosa, decidirse de qué lado está pues dice que sí, pero por otro lado no las apoya.