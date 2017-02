Se queja Quirarte por retraso en pagos a constructoras

LUIS M. SÁNCHEZ.- Las dependencias federales están retrasando hasta mes y medio los pagos a las constructoras locales, aseguró Manuel Antonio Quirarte Flores, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Por ejemplo, aseguró, el Instituto Tabasqueño de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) mantiene adeudos a socios de la CMIC porque el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) en la ciudad de México no ha realizado los pagos o depositados los dineros al primer organismo, que a su vez contrató a los constructores.

En tanto, añadió, en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) hay “algunos” retrasos en los pagos porque los dineros no han sido liberados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

Aunque no precisó los montos económicos ni las empresas afectadas, sostuvo que “sí hay atrasos importantes en los pagos”, pero por problemas con las dependencias federales, no estatales.

“No es una cuestión propia del estado; las economías dependen de Banobras, que es federal, y el INIFED depende de un fideicomiso que está en Bolsa Mexicana”, expuso.

Los pagos, afirmó, están garantizados pero están “tardando más de lo normal y eso hay que reconocerlo”.

Refirió que, por ley, los entes, dependencias u organismos que contratan obra pública tiene un plazo de 28 días para pagar a la empresa que la ejecuta.

Sin embargo, externó, la CMIC ha registrado expedientes de pago que tienen retrasos de entre un mes y mes y medio, adicionales a los 28 días de plazo legal.

“Lo que he observado en la mayoría de las dependencias que tienen problemas de pago, es que el pago no depende de las instituciones del estado, dependen casi siempre a nivel federal”, sostuvo.

Por otra parte, Quirarte Flores reiteró que ante el “gasolinazo” y la depreciación del peso ante el dólar, los gobiernos federal, estatal y municipales deben reprogramar o replantear sus programas de obra para evitar incumplimientos u obras inconclusas.

Refirió que los empresarios que se adjudicaron obra pública realizaron sus corridas financieras con el valor del dólar inferior al que se cotiza actualmente, y precios de las gasolinas más bajos.

Ahora, abundó, tan solo el “gasolinazo” provocará un ajuste de entre 10 y 15 por ciento en los costos de las obras.

Por eso, insistió, es necesario que los gobiernos replanteen sus programas de obras y/o autoricen un incremento a los presupuestos originalmente previstos.

“Un constructor presentó la ejecución de una carretera de un kilómetro con precios del año pasado, pero ahora con el gasolinazo y el dólar el presupuesto original ya no alcanzará, por lo que si el gobierno no replantea esa obra, lo más seguro es que esa carretera no se concluya o solo mida 800 metros”, ejemplificó.