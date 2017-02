Cerrado al diálogo gobierno estatal con sindicato democrático del ISSET

MARÍA A. HERNÁNDEZ.- Trabajadores agremiados al Sindicato Independiente Democrático de los Trabajadores del ISSET, bloquearon el crucero de las avenidas Mina y 27 de febrero para exigir que las autoridades atiendan sus exigencias y les reconozcan sus derechos sindicales.

Entre otras cosas, demandaron que se permita el acceso a las reuniones sindicales escalafonarias, esto para saber quiénes reciben el beneficio.

Aunque después de un par de horas liberaron las vías, aún no entablan diálogo con la dirección del ISSET, la Secretaría de Gobierno ni el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

La lideresa de esa organización, Zerelda Sánchez, se mantiene en huelga de hambre para demandar que el sindicato reciba el mismo trato que el “oficial”, mismo que asegura ha sido favorecido por el gobierno del estado.

La víspera, representantes del Sindicato Único Independiente de Trabajadores del ISSET (SUITISSET) exigieron a las autoridades no dejarse chantajear por Sánchez Merino líder del Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del ISSET (SIDTISSET), al señalar que sólo busca el protagonismo.

Según esto no se le puede dar entrada en todas las mesas como lo exigen ya que ellos son minoría al contar con sólo 117 integrantes.

Sin embargo, los inconformes aseguraron que seguirán bloqueando e incluso podrían sumarse más personas a la huelga hasta que no allá una mesa de diálogo real.